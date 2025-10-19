Il Tre anticipa con un video il suo nuovo progetto musicale

Amica.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – Qualcosa di nuovo sta per arrivare. Il Tre torna a far parlare di sé con un video che anticipa l’inizio di un nuovo capitolo. Poche immagini, pochi secondi, ma un’intensità che lascia intuire un cambiamento profondo: atmosfere scure, suoni evocativi e uno sguardo che racconta la voglia di andare oltre la paura, di affrontare la parte più nascosta di sé. Il video è solo un assaggio di ciò che sta per arrivare, un frammento di un percorso artistico e personale che segna una nuova direzione per uno degli artisti più autentici della sua generazione. Un progetto che promette di toccare corde intime e universali, tra luce e ombra, forza e fragilità. 🔗 Leggi su Amica.it

il tre anticipa con un video il suo nuovo progetto musicale

© Amica.it - Il Tre anticipa con un video il suo nuovo progetto musicale

Altre letture consigliate

tre anticipa video suoIl Tre anticipa con un video il suo nuovo progetto che va oltre la paura - Il Tre torna a far parlare di sé con un video che anticipa l'inizio di un nuovo capitolo. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Tre Anticipa Video Suo