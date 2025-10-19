Il Tre anticipa con un video il suo nuovo progetto musicale
(askanews) – Qualcosa di nuovo sta per arrivare. Il Tre torna a far parlare di sé con un video che anticipa l’inizio di un nuovo capitolo. Poche immagini, pochi secondi, ma un’intensità che lascia intuire un cambiamento profondo: atmosfere scure, suoni evocativi e uno sguardo che racconta la voglia di andare oltre la paura, di affrontare la parte più nascosta di sé. Il video è solo un assaggio di ciò che sta per arrivare, un frammento di un percorso artistico e personale che segna una nuova direzione per uno degli artisti più autentici della sua generazione. Un progetto che promette di toccare corde intime e universali, tra luce e ombra, forza e fragilità. 🔗 Leggi su Amica.it
