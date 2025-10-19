Il Tesoro rilancia i Btp Valore Interessi crescenti dal 2,6 al 4%
"Alza il volume dei tuoi risparmi". È lo slogan della nuova campagna del Tesoro, che per il ritorno del Btp Valore ha scelto un’immagine insolita: una bomboletta di lacca. Un messaggio ironico ma efficace, per dire che anche i risparmi possono gonfiarsi con i rendimenti giusti. Da domani, lunedì 20 ottobre, e fino alle 13 di venerdì 24, torna il titolo di Stato riservato ai risparmiatori retail, con una durata di sette anni e cedole trimestrali crescenti nel tempo secondo il meccanismo “step-up” 3+2+2 anni. Il Mef ha annunciato i tassi minimi garantiti: 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il quarto e quinto, e 4% per gli ultimi due. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
