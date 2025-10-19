La sede del vulcanico team di FantaSanremo è tornata nel posto che più le appartiene: a dove ha preso il via un’esperienza nata per gioco, diventata un fenomeno nazionale e internazionale che, a distanza di qualche anno dallo straordinario exploit, non ha affatto esaurito la capacità di rinnovarsi, di implementare progetti su progetti, tenendo alto l’appeal di chi vuole divertirsi col fantasy game in ogni sua declinazione. Forti di questo patrimonio di consensi e apprezzamenti, i ragazzi del FantaSanremo, ormai per lo più elpidiensi, hanno voluto dare una casa al patrimonio di idee, creatività che hanno saputo creare e ieri, con una bella cornice di pubblico e alla presenza degli amministratori locali, hanno inaugurato la sede in via Cinque Giornate, nel quartiere San Filippo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il team del FantaSanremo torna a casa