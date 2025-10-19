Preparazione, talento e impegno, ancora un successo per gli Istituti Aco–Olga Fiorini: Leonardo Elzi, studente di Gorla Minore, si è imposto nella prova che ogni anno raduna i migliori allievi degli istituti tecnici del settore abbigliamento. Elzi è iscritto alla classe 5B degli Istituti scolastici superiori Olga Fiorini–Istituto tecnico Sistema Moda, in maggio aveva preso parte alla gara organizzata a Reggio Calabria, confrontandosi con i coetanei provenienti da numerose regioni d’Italia. "La sua abilità tecnica e stilistica non ha avuto rivali", fanno sapere dall’Istituto – a conferma del valore del percorso formativo messo a punto dai direttori Mauro e Cinzia Ghisellini nella struttura scolastica bustocca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il talento di Leonardo per la moda: "Ho messo in gioco la creatività"