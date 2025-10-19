Il suicidio del 15enne Paolo | conclusa la fase delle ispezioni a scuola

Sul suicidio del 15enne Paolo, di Santi Cosma e Damiano, si è conclusa la fase ispettiva, ora partirà la fase delle contestazioni disciplinari al personale scolastico. E' quanto apprende l'Adnkronos in merito alle indagini sulla tragedia che ha riguardato l'adolescente, presumibilmente vittima di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: concluse le ispezioni del ministero. Contestazioni disciplinari per i docenti - Al via i provvedimenti disciplinari verso i docenti della scuola ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Paolo Mendico suicida per bullismo, il ministero: "La scuola sminuì quanto stava accadendo" - A distanza di settimane dal tragico gesto compiuto da Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita l'11 settembre scorso, poche ore prima del primo giorno di ... Segnala today.it

Paolo Mendico suicida a 14 anni, concluse le ispezioni del ministero: «Vittima di bullismo, la scuola ha sminuito» - Paolo Mendico è stato vittima di bullismo dei compagni a scuola e l'istituto che frequentava ha sminuitò la gravità di quello che stava accadendo. Lo riporta msn.com