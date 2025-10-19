Il suicidio del 15enne Paolo | conclusa la fase delle ispezioni a scuola

Latinatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul suicidio del 15enne Paolo, di Santi Cosma e Damiano, si è conclusa la fase ispettiva, ora partirà la fase delle contestazioni disciplinari al personale scolastico. E' quanto apprende l'Adnkronos in merito alle indagini sulla tragedia che ha riguardato l'adolescente, presumibilmente vittima di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

suicidio 15enne paolo conclusaPaolo Mendico, 14enne suicida a Latina: concluse le ispezioni del ministero. Contestazioni disciplinari per i docenti - Al via i provvedimenti disciplinari verso i docenti della scuola ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

suicidio 15enne paolo conclusaPaolo Mendico suicida per bullismo, il ministero: "La scuola sminuì quanto stava accadendo" - A distanza di settimane dal tragico gesto compiuto da Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita l'11 settembre scorso, poche ore prima del primo giorno di ... Segnala today.it

suicidio 15enne paolo conclusaPaolo Mendico suicida a 14 anni, concluse le ispezioni del ministero: «Vittima di bullismo, la scuola ha sminuito» - Paolo Mendico è stato vittima di bullismo dei compagni a scuola e l'istituto che frequentava ha sminuitò la gravità di quello che stava accadendo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Suicidio 15enne Paolo Conclusa