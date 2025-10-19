Il sogno bello e possibile Como ora batti la Juventus

Sport.quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande sfida all’ora di pranzo fra Como e Juventus, che cercano un rilancio, verso i piani alti della classifica. Si gioca alle 12,30, in un Sinigaglia ormai “sold out“ da giorni e dopo la pausa delle nazionali, che a Como ha alimentato polemiche fra i tifosi, con vari comunicati per la trasferta in Australia e sulla situazione del nuovo stadio. I lariani hanno diversi problemi di formazione, dopo che il giudice sportivo, ha respinto il ricorso per le squalifiche di Rodriguez e Fabregas, a cui va aggiunto l’infortunio di Addai (con la nazionale) e agli altri stabili in infermeria da giorni, come Diao, Roberto Sergi e Dossena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Il sogno bello e... possibile. Como, ora batti la Juventus - Senza Fabregas (dovrà scontare il secondo turno di squalifica), Diao e Assai i lariani cercano tre punti pesanti: "I tifosi saranno orgogliosi della squadra". Riporta msn.com

Como, sogno Icardi per l'attacco - Il Como che ha già conquistato l'aritmetica certezza della salvezza e della permanenza in Serie A sta iniziando a guardare con grande ambizione alla prossima stagione e si prepara ad un mercato ... Si legge su calciomercato.com

Como, dopo la conferma di Fabregas si punta all'Europa: per i bookie il 'sogno proibito' è Cristiano Ronaldo - Dopo l'ottima stagione appena conclusa, il Como vuole alzare l'asticella e provare a centrare una qualificazione alle coppe europee. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Sogno Bello Possibile Como