Il segreto per un lavello sempre pulito? Versa un cucchiaio di farina dopo aver lavato i piatti

Nella routine quotidiana della cucina, esistono piccoli gesti che possono rivoluzionare la manutenzione degli spazi e prevenire problemi comuni. Uno di questi sta guadagnando sempre più attenzione tra chi cerca soluzioni pratiche ed economiche: versare qualche cucchiaino di farina sul lavello dopo aver lavato i piatti. Quello che potrebbe sembrare un rimedio della nonna si rivela invece un metodo efficace, supportato da principi pratici e scientifici, capace di migliorare l'igiene e la funzionalità del lavello con un impatto ambientale minimo. La farina non è solo un ingrediente fondamentale in cucina, ma può trasformarsi in un alleato prezioso per la pulizia domestica.

