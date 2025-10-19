il santo padre proclama sette nuovi santi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Celebrazione in Piazza San Pietro. Il Papa ha proclamato sette nuovi santi, un evento che rappresenta un momento significativo per la Chiesa universale. La cerimonia si è svolta tra l’entusiasmo e gli applausi dei fedeli in Piazza San Pietro. I nuovi santi. I sette nuovi santi proclamati sono: Bartolo Longo. José Gregorio Hernández Cisneros. Ignazio Maloyan. Peter To Rot. Vincenza Maria Poloni. María Carmen Rendiles Martínez. Maria Troncatti. Il ruolo del Dicastero per le cause dei Santi. Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei Santi, ha presentato una breve panoramica delle vite dei sette beati, illustrando le loro opere e il loro esempio di fede. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

