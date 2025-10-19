Il Santo Padre proclama sette nuovi santi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Celebrazione in Piazza San Pietro. Il Papa ha proclamato sette nuovi santi, un evento che rappresenta un momento significativo per la Chiesa universale. La cerimonia si è svolta tra l’entusiasmo e gli applausi dei fedeli in Piazza San Pietro. I nuovi santi. I sette nuovi santi proclamati sono: Bartolo Longo. José Gregorio Hernández Cisneros. Ignazio Maloyan. Peter To Rot. Vincenza Maria Poloni. María Carmen Rendiles Martínez. Maria Troncatti. Il ruolo del Dicastero per le cause dei Santi. Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei Santi, ha presentato una breve panoramica delle vite dei sette beati, illustrando le loro opere e il loro esempio di fede. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il Santo Padre Leone XIV Ricevuto al Palazzo del Quirinale dal Signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella? - X Vai su X
Ieri visita a sorpresa del Santo Padre al Porto Turistico di Roma, per rendere omaggio al veliero di 29 metri Bel Espoir, la nave scuola per la pace partita lo scorso marzo da Barcellona per un giro del Mediterraneo con l' intento di diffondere un messaggio di pa Vai su Facebook
LeoneXIV proclama sette nuovi santi, tra loro “il medico dei poveri” venezuelano e san Bartolo Longo - Messa del Papa con la cerimonia di canonizzazioni di sette beati, presente anche il presidente della Repubblica Mattarella ... Da msn.com