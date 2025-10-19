Il Sangiovese della tenuta mercatese ottiene un doppio premio nella guida ' Vini buoni d’Italia'

Cesenatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo doppio riconoscimento per il ‘Vigna Quartosole Romagna Doc Sangiovese Riserva Mercato Saraceno 2022’ della Tenuta Casali. Il vino di punta della cantina mercatese è stato premiato dalla guidaVini buoni d’Italia’ del Touring Club con la Corona, assegnata dalle commissioni regionali ai vini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Sangiovese Tenuta Mercatese Ottiene