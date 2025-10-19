Il Sangiovese della tenuta mercatese ottiene un doppio premio nella guida ' Vini buoni d’Italia'
Nuovo doppio riconoscimento per il ‘Vigna Quartosole Romagna Doc Sangiovese Riserva Mercato Saraceno 2022’ della Tenuta Casali. Il vino di punta della cantina mercatese è stato premiato dalla guida ‘Vini buoni d’Italia’ del Touring Club con la Corona, assegnata dalle commissioni regionali ai vini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Abbinamento Sangiovese Riserva Bertinoro "Bron&Ruseval" e formaggio di fossa! Estasi per il palato: la struttura del vino rosso, affinato un anno in barrique, si armonizza con il gusto saporito e erbaceo del Fossa Sogliano Dop! Spediamo a domicilio il nostro - facebook.com Vai su Facebook