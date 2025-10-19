Il San Giorgio Piana resiste e vince | lo Sciacca si arrende ad un eurogol
Con un eurogol di Graziano, che al 14' raccoglie un rilancio del portiere, elude la linea difensiva dello Sciacca e al volo dal limite insacca alle spalle di Elezaj, il San Giorgio Piana conquista i tre punti contro l'Unitas Sciacca, che ha poi provato, senza riuscirci, a rimettere in sesto il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
