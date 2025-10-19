Il rockabilly sanguigno dei Basement Boppers al Bar Maurizio
Martedì 21 ottobre un appuntamento musicale imperdibile. Sul palco del Bar Maurizio di via Guerrazzi ci salgono i ragazzi del rock'n'roll: i Basement Boppers. Il trio nasce alla fine del 2020, per rispondere al bisogno naturale di groove e rumore di 3 musicisti, attivi frequentatori della scena. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Questa sera ore 21.00 dalle dolci melodie della west coast al ritmo ruvido e sanguigno del southern rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della musica surf delle bianche spiagge californiane : divulgatore musicale Maurizio Benvenuti - facebook.com Vai su Facebook