Il rockabilly sanguigno dei Basement Boppers al Bar Maurizio

Bolognatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre un appuntamento musicale imperdibile. Sul palco del Bar Maurizio di via Guerrazzi ci salgono i ragazzi del rock'n'roll: i Basement Boppers. Il trio nasce alla fine del 2020, per rispondere al bisogno naturale di groove e rumore di 3 musicisti, attivi frequentatori della scena. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

