Il ringraziamento di Matera | Avete cinto il partito in un grande abbraccio

Tempo di lettura: 2 minuti “ Desidero esprimere un ringraziamento per la calorosa partecipazione, non certo scontata nel Sabato sera. Amministratori, tesserati e simpatizzanti del Sannio hanno testimoniato un grande abbraccio al partito ed al nostro candidato Presidente Edmondo Cirielli, prossimo Governatore della Regione Campania”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera all’indomani dell’appuntamento sviluppatosi a Benevento per la ufficiale presentazione dei candidati meloniani al Consiglio regionale, Annalisa Clemente e Mario Ferraro. “ La serata di Sabato – ancora Matera – ha rappresentato certamente un ottimo viatico in vista della ormai imminente campagna elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

