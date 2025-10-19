Il rigore dato al Milan col Var fa infuriare la Fiorentina Pradè | Scandaloso che roba è!

Il contatto Parisi-Gimenez viene inizialmente ignorato dall'arbitro poi l'intervento del Var cambia tutto. Il diesse della Viola: "Questo è un errore enorme del Var e Marinelli non ha avuto il coraggio di correggerlo". Pioli: "Così facendo, non facciamo altro che incentivare i calciatori a simulare e a buttarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it