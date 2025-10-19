Il rigore dato al Milan col Var fa infuriare la Fiorentina Pradè | Scandaloso che roba è!
Il contatto Parisi-Gimenez viene inizialmente ignorato dall'arbitro poi l'intervento del Var cambia tutto. Il diesse della Viola: "Questo è un errore enorme del Var e Marinelli non ha avuto il coraggio di correggerlo". Pioli: "Così facendo, non facciamo altro che incentivare i calciatori a simulare e a buttarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pradè infuriato in tv sul rigore col Var dato al Milan: “Scandaloso, che roba è!” - La rabbia e la delusione della Fiorentina le esprime il direttore sportivo, Pradé, che commenta così l'episodio del calcio di rigore assegnato al Milan nel finale e che ha indirizzato il risultato (2- Scrive fanpage.it
Rabbia Fiorentina, rigore dato al Milan quasi grottesco - "Penso che se il Var deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del Var. Lo riporta ansa.it
Contatto Parisi-Giminez, Marinelli assegna il rigore con il Var in Milan-Fiorentina: cosa è successo - Il Milan si prende la vetta in solitaria della Serie A ribaltando la Fiorentina a San Siro grazie alla doppietta dell'uomo più atteso: Rafael Leao. Scrive tuttosport.com