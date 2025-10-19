Il rifugio per animali che per un giorno si anima con zucche laboratori creativi e dolcetti per i bambini
Con l’autunno entrato ormai nel suo vivo, a Monza l’Enpa si prepara a festeggiare Halloween con la prima edizione del coloratissimo festival d’autunno assieme agli amici animali. L’appuntamento è previsto per sabato 1 novembre all’interno dell’Oasi di biodiversità di via San Damiano 21, accanto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Domenica 19 Ottobre passala con noi! La temperatura comincia a scendere, ma sarà bel tempo, ci scaldiamo con un abbondante buffet e poi andiamo a conoscere gli animali del rifugio. (il pranzo è al chiuso e per gli animali bastano delle scarpe adeguate) In Vai su Facebook
Sarno, inaugurato il nuovo rifugio comunale per cani: “Un luogo sicuro per gli animali abbandonati” - Striano, località Farricella, il nuovo rifugio comunale per cani, realizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione animalista “Il Rifugio di Fortuna ... Lo riporta agro24.it
La Brianza vuole preparare un rifugio per gli animali selvaggi - La Provincia ha pubblicato un avviso per individuare enti o associazioni interessate ad avviare il primo centro faunistico del territorio. Come scrive mbnews.it
“I latrati dei cani disturbano”: condannato il rifugio Enpa. Obbligati a ridurre gli animali: “È ingiusto” - Montagna in Valtellina (Sondrio) – Una vicina del rifugio per cani abbandonati si era lamentata per i latrati: “Mi disturbano a tutte le ore del giorno e della notte”. ilgiorno.it scrive