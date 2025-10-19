Il Ricordo di Herbert Prohaska l’Architetto del Centrocampo
Cessione Inter, il parere di Ernesto Pellegrini: finita l’era del romanticismo Herbert Prohaska, per tutti in Austria era semplicemente “ Schneckerl ” (ricciolino) per via della sua chioma folta e mossa, è stato un’icona del calcio degli anni ’80. Per l’Italia, in particolare per Inter e Roma, fu il simbolo della riapertura delle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
