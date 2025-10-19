Il regista del possibile sequel di Alien | Romulus rompe il silenzio sui rumor
Fede Álvarez ha rilanciato la serie di film di Alien l’anno scorso con il successo Alien: Romulus, ma non tornerà a dirigere il sequel. Álvarez sta solo scrivendo il sequel e sta passando il testimone a qualcun altro. Mentre i fan aspettano di scoprire chi dirigerà il sequel, non mancano i nomi che circolano. Una possibilità è Demián Rugna, che è stato effettivamente menzionato da Álvarez durante un’apparizione all’HorrorBound Weekend di quest’anno. Alla luce di questi commenti, Rugna ha rilasciato una risposta alle voci su Alien. Parlando con Omelette, Rugna ha dichiarato di essere un fan dell’idea, ma di non essere coinvolto in nessun film di Alien. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
