Il Real Madrid viene vaccinato contro il virus FIFA
2025-10-19 05:29:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: E Il Real Madrid è una delle squadre più colpite dalle pause delle Nazionali a causa delle numerose convocazioni dei suoi giocatori, con l’aggravante di chi deve recarsi in Sud America, ma nonostante ciò la sua gestione sportiva di queste assenze e spostamenti è eccezionale ormai da cinque anni, al punto che può ritenersi vaccinato contro la Virus della FIFA dopo aver accumulato 11 vittorie consecutive e non aver perso nelle ultime 16 partite dopo il raggruppamento della diaspora madrilena, che nelle ultime due occasioni ha raggiunto la dozzina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Primo successo esterno, terza vittoria stagionale vs Real Madrid 74-68 @ Valencia Basket 103-94 @ Paris Basketball 90-79 vs AS Monaco 77-73 @ ASVEL 83-90 - facebook.com Vai su Facebook
Zinédine #Zidane: “Il passaggio al Real Madrid? Mi sono detto o lo faccio ora o rimango per sempre alla #Juve” #Zidane, ospite al Festival dello Sport di Trento, ha svelato un aneddoto sul suo passaggio dalla #Juventus al Real #Madrid. - X Vai su X