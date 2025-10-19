Il raduno delle penne nere in città | Siamo orgogliosi di essere qui

Corbelli Evviva il corpo degli alpini! Il ritornello della famosa canzone dedicata proprio alle truppe da montagna dell’Esercito Italiano, riassume perfettamente il clima di festa con cui la nostra città ha accolto le penne nere in questo weekend. Il raduno del secondo raggruppamento – penne nere di Emilia-Romagna e Lombardia – ha fatto sì che si svolgessero il consiglio direttivo nazionale in Sala del Tricolore e tanti eventi collaterali: un’occasione che ha riportato le menti di tanti reggiani al maggio del 1997 quando un fiume di alpini invase pacificamente la nostra città portando tanta gioia e allegria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

