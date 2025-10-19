Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali ma le figlie Eugenie e Beatrice restano risorse fondamentali per la Corona

Vanityfair.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una settimana particolarmente complicata a causa delle notizie sul padre, le principesse hanno continuato a portare avanti i loro royal engagement con dedizione e professionalità: tra lavoro e famiglia, il futuro di casa Windsor passa anche da loro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il principe andrea rinuncia ai titoli reali ma le figlie eugenie e beatrice restano risorse fondamentali per la corona

© Vanityfair.it - Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali, ma le figlie Eugenie e Beatrice restano risorse fondamentali per la Corona

Approfondisci con queste news

principe andrea rinuncia titoliUk, il principe Andrea rinuncia ai titoli: cosa succede adesso nella Royal Family - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uk, il principe Andrea rinuncia ai titoli: cosa succede adesso nella Royal Family ... Scrive tg24.sky.it

principe andrea rinuncia titoliRegno Unito, il principe Andrea rinuncia ai titoli e alle onorificenze - Regno Unito, il principe Andrea rinuncia ai titoli e alle onorificenze. Segnala mam-e.it

principe andrea rinuncia titoliIl principe Andrea rinuncia ai titoli. Ora è fuori dalla Famiglia reale - Ma dopo anni di scandali, interviste boomerang e amicizie imbarazzanti, ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Principe Andrea Rinuncia Titoli