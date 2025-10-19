Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali ma le figlie Eugenie e Beatrice restano risorse fondamentali per la Corona
In una settimana particolarmente complicata a causa delle notizie sul padre, le principesse hanno continuato a portare avanti i loro royal engagement con dedizione e professionalità: tra lavoro e famiglia, il futuro di casa Windsor passa anche da loro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
