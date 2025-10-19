Il principe Andrea rinuncia ai titoli Ora è fuori dalla Famiglia reale
C'era una volta un principe che non voleva smettere di essere principe. Ma dopo anni di scandali, interviste boomerang e amicizie imbarazzanti, persino la Corona ha perso la pazienza. Così, ora, Andrea d'Inghilterra ha deposto i suoi titoli: niente più Duca di York, niente più Cavaliere della Giarrettiera, niente più Conte di Inverness o Barone di Killyleagh. Restano solo un nome, un passato ingombrante e un futuro da gestire lontano dai riflettori. Buckingham Palace ha diffuso una dichiarazione sobria ma eloquente: il principe “rinuncia all'uso dei suoi titoli e onorificenze” dopo una discussione con re Carlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
askanews. . Il passo indietro del principe Andrea : "la cosa giusta" per i londinesi - facebook.com Vai su Facebook
Regno Unito: perché il principe Andrea rinuncia ai titoli reali ? https://l.euronews.com/l105 - X Vai su X
Il principe Andrea rinuncia ai titoli. Ora è fuori dalla Famiglia reale - Ma dopo anni di scandali, interviste boomerang e amicizie imbarazzanti, ... Si legge su iltempo.it
Uk, il principe Andrea rinuncia ai titoli: cosa succede adesso nella Royal Family - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uk, il principe Andrea rinuncia ai titoli: cosa succede adesso nella Royal Family ... Scrive tg24.sky.it
Il principe Andrea rinuncia ai titoli dopo le accuse di Virginia Giuffre: cosa succede ora alle figlie Beatrice e Eugenia e alla madre Sarah Ferguson - Una notizia che arriva in maniera (non troppo) inaspettata dopo le anticipazioni di "Nobody's Girl", ... Si legge su leggo.it