Il principe Andrea rinuncia ai titoli Ora è fuori dalla Famiglia reale

C'era una volta un principe che non voleva smettere di essere principe. Ma dopo anni di scandali, interviste boomerang e amicizie imbarazzanti, persino la Corona ha perso la pazienza. Così, ora, Andrea d'Inghilterra ha deposto i suoi titoli: niente più Duca di York, niente più Cavaliere della Giarrettiera, niente più Conte di Inverness o Barone di Killyleagh. Restano solo un nome, un passato ingombrante e un futuro da gestire lontano dai riflettori. Buckingham Palace ha diffuso una dichiarazione sobria ma eloquente: il principe “rinuncia all'uso dei suoi titoli e onorificenze” dopo una discussione con re Carlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

