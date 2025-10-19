Il primo successo Camerino piegato dal Mogliano Decidono Curzi e Appignanesi
BORGO 2 CAMERINO 0 BORGO: Conti, Benigni (22’st Ruani), Mazzetti V., Bah, Appignanesi, Tarulli, Ismaini, Castelli (22’ st Staffolani, 33’ st Buresta), Curzi, Zeqiri (27’ st Sako), Mazzetti M. (45’ st Andreozzi). All. Eleuteri. CAMERINO: Petrelli, Cicci (6’ st Gubinelli), Corazzi (11’ st Frinconi), Di Luca (25’ st Raponi), Ferretti, Jachetta (11’ st Martellucci), Maccioni, Marchionni (19’ st Ucciero), Pietrelli, Recchioni, Scotini. All. Giacometti. Arbitro: Domizi di Macerata. Reti: 45’ Curzi, 14’st Appignanesi. Il Mogliano vince la prima partita in Promozione e lo fa a spese di un Camerino che veleggia nelle zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
- Genoa, primo successo in Serie A: gara decisa nella ripresa, battuta la Ternana Women - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Pietro Sighel sbanca Montreal conquistando il primo successo della carriera nel World Tour di short-track. Il ventiseienne trentino si è imposto di forza nei 1.000 metri di Montreal, teatro della prima tappa stagionale. Sighel, alla dodicesima presenza sul podio i - X Vai su X
Il primo successo. Camerino piegato dal Mogliano. Decidono Curzi e Appignanesi - BORGO 2 CAMERINO 0 BORGO : Conti, Benigni (22’st Ruani), Mazzetti V. sport.quotidiano.net scrive