Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.702 per la benzina, 1.631 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.447 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 19 ottobre 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
