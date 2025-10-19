Il Premio Lissone torna a stupire Sei geni internazionali e niente gara | L’arte non è una competizione
Un dialogo serrato fra 6 artisti italiani e internazionali, selezionati da tre curatori di spicco. Una panoramica intensa e varia sulla ricerca pittorica contemporanea. È quanto proporrà da oggi e a metà gennaio la mostra della nuova edizione del Premio Lissone di pittura, allestita nelle sale del Museo d’Arte Contemporanea di viale Elisa Ancona. Inaugurata ieri sera, l’esposizione si sviluppa sui 4 piani del MAC e rinnova il respiro internazionale della manifestazione, una delle principali in Italia dedicate all’arte contemporanea, proprio nel periodo in cui cadono i 25 anni dall’apertura del Museo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
