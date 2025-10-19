Si può affrontare la scrittura “senza filtri“? Secondo la scrittrice Teresa Ciabatti no, "perché la realtà non esiste, la stessa memoria è menzognera". Intervistata sul palco di Luce!, la scrittrice toscana ha spiegato che alla fine "tutti finiamo per manipolare il nostro vissuto. Il che equivale a mettere filtri". Dopo tanti successi editoriali, Teresa Ciabatti ha pubblicato il nuovo romanzo Donnaregina. "Mi interessa mettere insieme dati reali e finzioni – ha spiegato –, un modo per vendicarsi, riportare in vita i morti, ripercorrere la propria vita come pare a me. Il che non significa in un modo migliore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il potere della scrittura: "Realtà, finzione, errori. Così racconto la vita"