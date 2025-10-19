Il Pordenone Fc torna a casa con un punto da Fagagna

Il Pordenone pareggia 1-1 a Fagagna. Ramarri ripresi nel finale nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza.Neroverdi in vantaggio già al 2’ con il colpo di testa vincente di bomber Zorzetto su cross di Zamuner. Nella ripresa cresce la Pro Fagagna, che trova però un ottimo Meneghetti sulla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

