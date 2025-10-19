Il parto di Cecilia Rodriguez è stato difficile | ecco il racconto sulla nascita di Clara Isabel

Dopo dieci ore di induzione e un “balletto” improvvisato in sala parto, Cecilia Rodriguez ha dato alla luce la piccola Clara Isabel. Il racconto emozionante del parto e la prima foto con la figlia. Leggi anche:  Cecilia Rodriguez ha cercato di restare incinta per cinque anni: ecco perché non ci riusciva La gioia più grande, dopo una lunga attesa. Cecilia Rodriguez è diventata mamma per la prima volta: la showgirl argentina ha dato alla luce Clara Isabel, nata il 15 ottobre. Accanto a lei, come sempre, il marito Ignazio Moser, che ha condiviso sui social i momenti più dolci e ironici del parto. Dieci ore di induzione, qualche espediente per facilitare la nascita e infine un abbraccio pieno d’amore: ecco il racconto di una giornata indimenticabile. 🔗 Leggi su Donnapop.it

