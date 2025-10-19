Il Parlamento greco approva la giornata lavorativa di 13 ore | ancora una volta la Grecia cavia d' Europa

Ilgiornaleditalia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una novità epocale, che potrebbe presto investire gli altri paesi europei Il Parlamento Greco ha recentemente approvato una legge che introduce la giornata lavorativa di 13 ore. Ancora una volta, dunque, la Grecia figura come il laboratorio delle più infami politiche neoliberali, vuoi anche c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il parlamento greco approva la giornata lavorativa di 13 ore ancora una volta la grecia cavia d europa

© Ilgiornaleditalia.it - Il Parlamento greco approva la giornata lavorativa di 13 ore: ancora una volta, la Grecia cavia d'Europa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parlamento greco approva giornataIl Parlamento greco approva legge su giornata di 13 ore: cosa prevede - La nuova norma stabilisce che i dipendenti nel settore privato potranno essere impiegati dallo stesso datore di lavoro oltre il consueto orario di 8 ore per non più di 37 giorni all'anno, su base ... Riporta tg24.sky.it

parlamento greco approva giornataIl Parlamento greco approva la legge sulla giornata lavorativa di 13 ore - La proposta presentata dal governo conservatore di Nea Dimokratia è stata approvata dal Parlamento ellenico, dove il partito detiene la maggioranza ... Si legge su ilsole24ore.com

parlamento greco approva giornataGrecia, giornata lavorativa di 13 ore approvata dal Parlamento. I sindacati: "Schiavitù retribuita" - Giovedì il parlamento greco ha approvato una riforma controversa che consentirà, in circostanze eccezionali, giornate lavorative fino a 13 ore. Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Parlamento Greco Approva Giornata