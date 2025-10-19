Il Parlamento greco approva la giornata lavorativa di 13 ore | ancora una volta la Grecia cavia d' Europa
Una novità epocale, che potrebbe presto investire gli altri paesi europei Il Parlamento Greco ha recentemente approvato una legge che introduce la giornata lavorativa di 13 ore. Ancora una volta, dunque, la Grecia figura come il laboratorio delle più infami politiche neoliberali, vuoi anche c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
