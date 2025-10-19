Il parco con rare specie di uccelli che verrà abbattuto per lasciare posto a nuove palazzine
Là dove ora c’è del verde, presto potrebbe sorgere nuovo cemento. A Bovisio Masciago, in via Gramsci, un’oasi verde di 10mila mq con circa 50 alberi, casa per diverse specie di uccelli, è minacciata dai piani dell’amministrazione comunale, che stando al Pgt ancora da approvare, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Presentati oggi in Regione i risultati del primo monitoraggio in Italia di Cicogna Nera con telemetria satellitare. Continua il lavoro di studio e protezione della fauna, in particolare di specie rare e minacciate, del nostro Parco! #parcogallipolicognato #parks #am - facebook.com Vai su Facebook
Parco del Beigua, sempre più uccelli volano nel cielo dell’area protetta - Il database del Parco è una miniera di informazioni preziose per gli studiosi. Segnala ilsecoloxix.it
Oltre 100 specie di uccelli nella palude di Colfiorito - La nutria che si rilassa tra i fiori, quasi annusandoli, dopo una bella nuotata, il cormorano che asciuga le ali e la danza degli aironi, sono tra le istantanee più belle che la palude di Colfiorito ... Si legge su ansa.it
Nel Parco del Pollino 118 specie di uccelli nidificanti - Nei vari contesti ambientali del Parco Nazionale del Pollino sono presenti 118 specie di uccelli, incontro tra diverse correnti faunistiche di matrice centroeuropea, balcanica e mediterranea ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it