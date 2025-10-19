Il panificio di Verghereto | 70 anni di storia e 5 quintali di pane al giorno distribuito anche in Toscana

La Giornata mondiale del pane, celebrata in Alto Savio, ha avuto tra i protagonisti la famiglia Guerra del panificio Montefumaiolo a Ville di Montecoronaro, nel comune di Verghereto, iscritto a Confartigianato, colosso del settore. I panifici rappresentano autentici pilastri della coesione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

