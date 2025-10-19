Il Palermo vede la vetta con Segre l' autogol di Bereszynski lascia al comando il Modena
Finisce 1-1 il big match del Barbera. La squadra di Sottil resta a +2 sui rosanero di Inzaghi. Alle 17.15 il debutto di Dionisi in Empoli-Venezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il weekend sportivo vede prima di tutto il Modena capolista a Palermo per lo scontro diretto valido per la prima posizione, ma anche Lecce-Sassuolo e il Mondiale di Formula uno a Austin. Lunedì riparte anche la pallavolo con Modena Volley impegnata a Mila - facebook.com Vai su Facebook
Il Palermo vede la vetta con Segre, l'autogol di Bereszynski lascia al comando il Modena - La squadra di Sottil resta a +2 sui rosanero di Inzaghi. Si legge su gazzetta.it
Segre non basta, col Modena finisce 1-1: sfuma il sorpasso in vetta - La squadra di Inzaghi da un lato sfortunata per l’ennesima autorete della stagione, dall’altra è innegabile la sofferenza ... Scrive mondopalermo.it
Segre-gol non basta: il Palermo si ferma sull’1-1 contro il Modena - I rosanero non sfruttano l’occasione dello scontro diretto per effettuare il soprasso sui gialloblù attuali capolista in Serie B. Si legge su ilovepalermocalcio.com