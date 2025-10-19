Il Palermo vede la vetta con Segre l' autogol di Bereszynski lascia al comando il Modena

Finisce 1-1 il big match del Barbera. La squadra di Sottil resta a +2 sui rosanero di Inzaghi. Alle 17.15 il debutto di Dionisi in Empoli-Venezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Palermo vede la vetta con Segre, l'autogol di Bereszynski lascia al comando il Modena

