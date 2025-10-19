il nuovo trailer di quei bravi ragazzi di martin scorsese al cinema dal 17 al 19 novembre

Dopo il successo del ritorno in sala di Taxi Driver IL CINEMA CELEBRA MARTIN SCORSESE: QUEI BRAVI RAGAZZI TORNA SUL GRANDE SCHERMO PER IL 35° ANNIVERSARIO Evento speciale solo il 17, 18, 19 novembre Nuovo Trailer: https:www.youtube.comwatch?v=vTStZjqwmio Il cult di Martin Scorsese torna al cinema per un evento unico. QUEI BRAVI RAGAZZI, il capolavoro che ha ridefinito il genere gangster, arriverà sul grande schermo in occasione del suo 35° anniversario solo il 17, 18 e 19 novembre come evento speciale distribuito da Nexo Studios. Un film leggendario, Leone d’Argento alla Mostra di Venezia e candidato a sei Premi Oscar, che ha saputo trasformare la vicenda dell’italo-irlandese Henry Hill in un ritratto indimenticabile dell’ascesa e della caduta di un’intera generazione di fuorilegge. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

