Il Napoli rinnova i contratti di Vergara e Ambrosino fino al 2030

Il Napoli ha formalizzato un doppio rinnovo contrattuale: quello di Antonio Vergara e quello di Giuseppe Ambrosino. L’affare è ufficialmente fatto, con entrambi i calciatori che hanno firmato un prolungamento di lunga durata che li legherà alla maglia azzurra fino al 2030. Il comunicato della società: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2030, con opzione per il prolungamento. All’età di 11 anni entra a far parte del settore giovanile del Napoli. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in prima squadra, entrando nel secondo tempo in occasione della gara vinta contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli rinnova i contratti di Vergara e Ambrosino fino al 2030

