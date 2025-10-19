Il Napoli è troppo lento contro il Psv capiremo se è stato solo un banale cortocircuito Sacchi

Il commento di Arrigo Sacchi sulla sconfitta del Napoli a Torino. Gli azzurri hanno perso (con merito, checché dicano le statistiche riportate da Conte ) perché sono stati poco incisivi sotto porta, perché hanno manovrato troppo lentamente e non hanno vinto moltissimi duelli. A ciò si aggiungono gli errori individuali sia in concretizzazione che in transizione negativa. Ne parla l’ex c.t. su Gazzetta. Napoli, col Torino troppa lentezza in generale. Col Psv la prova del nove (Sacchi). Si legge così sulla Rosea: “L’impresa del Torino è da applaudire, ha battuto il Napoli e lo ha fatto mettendo in campo lo spirito di una squadra che sa quando è il momento di creare e quando invece bisogna accorciare gli spazi per non dare possibilità agli avversari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

