Il Napoli Basket vince a Treviso ed ottiene il primo successo in campionato

Parlami.eu | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli sbanca Treviso per 79-86. Primo successo in campionato per gli azzurri. Per la terza giornata del campionato di serie A di pallacanestro 2025-26, la  NutriBullet Treviso Basket, dopo la sconfitta di Tortona, ospita il  Napoli   Basketball,  che viene dalla sconfitta interna contro Trieste. Arbitri:  Denis Quarta, Edoardo Gonella, Marco Catani. NUTRIBULLET TREVISO vs NAPOLI BASKETBALL – PRIMO QUARTO. Pinkins va due volte a canestro nel 1? 4-0. Schiacciata di Simms, Pinkins si prende la stoppata di Caruso, Simms non replica. Liberi per Miaschi 12 5-2 al 2?. Flagg accorcia su rimbalzo d’attacco di Bolton, contropiede di Mitru-Long ma risponde subito Ragland 7-6 con 6’50”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

il napoli basket vince a treviso ed ottiene il primo successo in campionato

© Parlami.eu - Il Napoli Basket vince a Treviso ed ottiene il primo successo in campionato

Approfondisci con queste news

napoli basket vince trevisoDiretta Treviso Napoli/ Streaming video tv: squadre ancora a zero punti! (basket A1, oggi 19 ottobre 2025) - Diretta Treviso Napoli streaming video tv: imperativo vincere per due squadre che hanno iniziato la nuova Serie A1 con due sconfitte. Si legge su ilsussidiario.net

napoli basket vince treviso| Nutribullet Treviso vs Napoli Basket: diretta (1Q 9-8 5') - Schiacciata di Simms, Pinkins si prende la stoppata di Caruso, simms non ... Segnala pianetabasket.com

napoli basket vince trevisoNutribullet Treviso- Napoli Basket, gli azzurri alla ricerca del primo successo.Magro:”Abbiamo bisogno di riscatto” - Seconda trasferta di campionato per il Napoli Basket che affronta oggi, nella terza giornata di Serie A, la Nutribullet Treviso Basket. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Basket Vince Treviso