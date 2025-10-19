Il Napoli Basket vince a Treviso ed ottiene il primo successo in campionato
Napoli sbanca Treviso per 79-86. Primo successo in campionato per gli azzurri. Per la terza giornata del campionato di serie A di pallacanestro 2025-26, la NutriBullet Treviso Basket, dopo la sconfitta di Tortona, ospita il Napoli Basketball, che viene dalla sconfitta interna contro Trieste. Arbitri: Denis Quarta, Edoardo Gonella, Marco Catani. NUTRIBULLET TREVISO vs NAPOLI BASKETBALL – PRIMO QUARTO. Pinkins va due volte a canestro nel 1? 4-0. Schiacciata di Simms, Pinkins si prende la stoppata di Caruso, Simms non replica. Liberi per Miaschi 12 5-2 al 2?. Flagg accorcia su rimbalzo d’attacco di Bolton, contropiede di Mitru-Long ma risponde subito Ragland 7-6 con 6’50”. 🔗 Leggi su Parlami.eu
