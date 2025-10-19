Il motore più caldo del mondo è più piccolo di una cellula ma è potente come il Sole

Un team di fisici del King’s College di Londra ha creato il motore più caldo e più piccolo mai realizzato, ridefinendo i confini della termodinamica e aprendo nuove prospettive sulla fisica del mondo microscopico. Questo dispositivo rivoluzionario, racchiuso all’interno di una particella microscopica più piccola di una cellula umana, ha raggiunto temperature che sfidano l’immaginazione: 10 milioni di Kelvin, equivalenti a circa 18 milioni di gradi Fahrenheit. Per comprendere la portata di questa scoperta, basta confrontare questa temperatura con quella del Sole. Il nucleo della nostra stella raggiunge circa 27 milioni di gradi Fahrenheit, mentre la corona solare, lo strato esterno più visibile durante le eclissi, arriva fino a 3,5 milioni di gradi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

