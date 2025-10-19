IL MONDO NEL MIRINO – Droni spioni | la Germania si interroga e indaga

Orbite e obiettivi hanno fatto scattare l'allarme L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - IL MONDO NEL MIRINO – Droni spioni: la Germania si interroga e indaga

Approfondisci con queste news

+++ MAZZETTE E PRESSIONI SUGLI INTERVENTI EDILIZI +++ Rischiano il processo le persone finite nel mirino della Procura di Lagonegro nell’ambito dell’inchiesta sul “mondo di Giovanni”, il presunto sistema messo su nel tempo da Giovanni Fortunato, si - facebook.com Vai su Facebook

Il 46% dei #superricchi del mondo valuta di trasferirsi in #Europa e #investire in #vino e #olio. Sono considerati #asset con ritorno “ibrido” (sia in #terminifinanziari che di #lifestyle) secondo uno studio di #KnightFrank. Con la #Toscana nel mirino, https://winen - X Vai su X

Altri droni in Scandinavia. Zelensky chiede a Trump i missili per colpire Mosca - Dagens Nyheter, un quotidiano svedese, scrive a proposito di un episodio avvenuto l’altra sera: «Un drone ha sorvolato Sturkö e Tjurkö, nell'arcipelago di ... Lo riporta ilmessaggero.it

Allarme droni in Germania e Belgio, 'tutta l'Ue rischia' - nemmeno sul lessico da usare, se 'muro di droni' o, con più cautela, 'sistema anti- Lo riporta ansa.it

Droni su Danimarca e Norvegia, caos negli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Cosa sappiamo - Gli scali di Copenaghen e Oslo sono tornati operativi questa mattina dopo essere stati chiusi a seguito dell'avvistamento di “droni di grandi dimensioni” ... Segnala tg24.sky.it