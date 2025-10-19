C’è sempre qualcosa di profondamente umano, eppure metafisico, nelle creazioni della Familie Flöz. Ogni loro opera è una stratificazione di memorie, corpi, ombre, risate e dolori, un impasto di poesia visiva e artigianato teatrale che, più che raccontare, evoca. Con “Finale”, presentato in anteprima nazionale al Teatro Bellini, la compagnia berlinese torna a parlare con . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il mistero dell’ultimo atto Finale della Familie Flöz al Teatro Bellini