Il mistero dell’ultimo atto Finale della Familie Flöz al Teatro Bellini
C’è sempre qualcosa di profondamente umano, eppure metafisico, nelle creazioni della Familie Flöz. Ogni loro opera è una stratificazione di memorie, corpi, ombre, risate e dolori, un impasto di poesia visiva e artigianato teatrale che, più che raccontare, evoca. Con “Finale”, presentato in anteprima nazionale al Teatro Bellini, la compagnia berlinese torna a parlare con . 🔗 Leggi su 2anews.it
Argomenti simili trattati di recente
Lasciati stregare da sushi, bollicine e un tocco di mistero. Per la notte più spaventosa dell’anno abbiamo preparato un menu speciale a 30€ a persona (coperto e bevande escluse) con: Prosecco illimitato per brindare fino all’ultimo boccone. Dolce di Ha Vai su Facebook
"Sissi - Atto finale", su Canale 5 la conclusione della storia della principessa più amata - Appuntamento da non perdere per gli appassionati della storia della Principessa Sissi. Riporta tgcom24.mediaset.it