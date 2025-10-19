Il miraggio dei medici di base allarme nel Distretto Visconteo | Tremila pazienti senza assistenza
Noviglio (Milano) – Emergenza medici di base nel Distretto Visconteo: oltre 3mila assistiti senza copertura. Noviglio lancia l’allarme. “Il Distretto Visconteo (tutti i Comuni, nessuno escluso) attualmente conta oltre 3mila assistiti privi di medico di assistenza primaria (ex Mmg) in seguito ai vari pensionamenti avvenuti negli ultimi mesi e al prematuro decesso del dottor Farina. L’età media della popolazione è over 65, spesso soli e privi di familiari che possano accompagnarli presso gli ambulatori provvisori predisposti negli ultimi mesi. Ad aggravare la situazione - si legge nella segnalazione di un cittadino, Simone Tirelli - “l’arrivo della stagione invernale, con le consuete infezioni virali che colpiranno in misura significativa la popolazione più fragile”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
