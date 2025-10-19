Il miraggio dei medici di base allarme nel Distretto Visconteo | Tremila pazienti senza assistenza

Ilgiorno.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Noviglio (Milano) –  Emergenza medici di base nel Distretto Visconteo: oltre 3mila assistiti senza copertura. Noviglio lancia l’allarme. “Il Distretto Visconteo (tutti i Comuni, nessuno escluso) attualmente conta oltre 3mila assistiti privi di medico di assistenza primaria (ex Mmg) in seguito ai vari pensionamenti avvenuti negli ultimi mesi e al prematuro decesso del dottor Farina. L’età media della popolazione è over 65, spesso soli e privi di familiari che possano accompagnarli presso gli ambulatori provvisori predisposti negli ultimi mesi. Ad aggravare la situazione - si legge nella segnalazione di un cittadino, Simone Tirelli - “l’arrivo della stagione invernale, con le consuete infezioni virali che colpiranno in misura significativa la popolazione più fragile”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il miraggio dei medici di base allarme nel distretto visconteo tremila pazienti senza assistenza

© Ilgiorno.it - Il miraggio dei medici di base, allarme nel Distretto Visconteo: “Tremila pazienti senza assistenza”

News recenti che potrebbero piacerti

miraggio medici base allarmeIl miraggio dei medici di base, allarme nel Distretto Visconteo: “Tremila pazienti senza assistenza” -  In funzione sul territorio gli ambulatori temporanei. Secondo ilgiorno.it

Medici di base ad Avellino: è allarme: pensionati senza sostituti - Se fino a un anno fa andavano in sofferenza soprattutto i Comuni con meno abitanti e più lontani dal capoluogo, ... Come scrive ilmattino.it

Allarme medicina di base. I corsisti: «No al ruolo unico». In molti pronti a dimettersi, parte la raccolta di firme - regioni e il sindacato maggioritario dei medici di base (la Fimmg) hanno firmato il nuovo contratto nazionale che regola le ... Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Miraggio Medici Base Allarme