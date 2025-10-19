Il mio compagno vuole che cambi il nome alla mia gattina perché è irrispettoso | una donna si sfoga su Reddit per la richiesta inaspettata del fidanzato
Una donna si è lamentata su Reddit per una lita al quanto surreale con il suo compagno, che le avrebbe chiesto di cambiare il nome alla sua gatta. La ragazza di 27 anni ha spiegato di aver adottato Luna due anni fa e di considerarla ormai parte essenziale della sua vita, sottolineando che l’animale l’ha aiutata a superare un periodo difficile e che risponde perfettamente al suo nome. La richiesta di modifica sarebbe arrivata quando lei e il compagno, un uomo di 29 anni di nome Tom, hanno deciso di andare a vivere insieme. Tom avrebbe detto che per lui è “strano” che il gatto porti lo stesso nome di sua sorella, di 24 anni, e per questo avrebbe chiesto di “evitare confusione” cambiandolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
