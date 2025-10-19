Il ministro Locatelli | Più fondi per i caregiver È una grande opportunità

Firenze, 19 ottobre 2025 – I caregiver familiari sono circa il 13,5% degli italiani. Questo vuol dire che oggi oltre 7 milioni si prendono cura di una persona con disabilità o non autosufficiente e sono perlopiù donne (il 58%). Numeri destinati inevitabilmente a salire, trascinati dall’invecchiamento della popolazione. È a questa fetta della società, talvolta invisibile ma per nulla sottile, che il governo strizza l’occhio con la manovra di bilancio. Il documento programmatico prevede specifiche risorse destinate al completamento della riforma del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ministro Locatelli: “Più fondi per i caregiver. È una grande opportunità”

