Il Milan ribalta la Fiorentina | la doppietta di Leao regala la vetta della classifica ai rossoneri

Il Milan vince 2-1 in rimonta a San Siro contro la Fiorentina nel posticipo serale, che chiude la settimana giornata di Serie A. Nonostante le tante assenze (Pulisic, Rabiot, Estupinan, Nkunku, Loftus-Cheeck e Jashari), la squadra di Allegri conquista i tre punti e si porta in vetta alla classifica con 16 punti, uno in più del terzetto formato da Inter, Napoli e Roma. Dopo un primo tempo senza emozioni, la gara si accende nella ripresa. Al 55' segnano gli ospiti con Robin Gosens con un tap-in sulla linea di porta, poi al 63' pareggia Rafael Leao, che trova un tiro da fuori che sorprende De Gea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Milan ribalta la Fiorentina: la doppietta di Leao regala la vetta della classifica ai rossoneri

