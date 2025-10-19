il milan batte la fiorentina 2 1 e va intesta alla classifica

AGI - Il Milan, nonostante le assenze, vince in rimonta, per 2-1, contro la Fiorentina e si regala il primo posto in solitaria in classifica. È una doppietta di Leao (la seconda rete dagli undici metri) a ribaltare il gol di Gosens. Il primo tempo offre davvero poco. La prima opportunità è per i padroni di casa e arriva al 21'. Modric batte un piazzato dalla destra e la palla schizza sul destro di Pavlovic dopo un rimpallo, ma il centrale serbo spedisce alto da ottima posizione. Nei restanti minuti della prima frazione non accade granché e le due squadre vanno così al riposo sullo 0-0. Gli ospiti si fanno vedere per la prima volta all'8' della ripresa, quando Nicolussi Caviglia ci prova di destro dalla lunga distanza ma la palla termine alla destra del palo di un metro abbondante. 🔗 Leggi su Agi.it

