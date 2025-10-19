Il Milan batte 2-1 la Fiorentina e vola in testa

19 ott 2025

A San Siro dopo il gol di Gosens i rossoneri ribaltano tutto con due reti di Leao. MILANO - Il Milan, nonostante le assenze, vince in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina e si regala il primo posto in solitaria in classifica. È una doppietta di Leao (la seconda rete dagli undici metri) a ribaltare i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

