Il migliore panettone al mondo è di Taiwan la classifica e i premi del Panettone World Championship 2025

19 ott 2025

Taiwan trionfa al Panettone World Championship 2025, conquistando l'oro e premi speciali nelle categorie principali. Argentina e Australia completano il podio, il tutto all'insegna del talento, della creatività e della tradizione dei lievitati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

migliore panettone mondo 232Panettone World Championship 2025: &#232; Taiwan a vincere il titolo di Campione del Mondo - Nove squadre nazionali, sei giurie, tre varianti di panettone e 27 degustazioni: il 18 ottobre la finale a Host Fiera Milano che ha portato a selezionare il vincitore dell’evento (di cui Cook è media ... Lo riporta msn.com

Coppa del mondo di panettone, due toscani tra i sei finalisti italiani - Firenze, 14 maggio 2025 – Lunedì scorso allo Spazio JoinUs, in collaborazione con la Scuola Galdus di Milano, si &#232; tenuta la quarta e ultima selezione italiana per accedere alla Coppa del Mondo del ... Si legge su lanazione.it

