Il metallo giallo vola per la domanda super Grazie al cielo l’Italia non l’ha mai svenduto

Laverita.info | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bankitalia detiene il terzo patrimonio di riserve auree globali: oggi valgono il 13% del Pil. La scelta di non cederle fu avveduta. 🔗 Leggi su Laverita.info

