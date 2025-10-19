Il Messina pareggia in extremis contro il Sambiase e va a -1 in classifica
Il Messina ha conservato – in extremis – l’imbattibilità in trasferta, pareggiando 1 a 1, allo stadio “D’Ippolito” di Lamezia Terme, contro il Sambiase nell’8^ giornata del campionato di serie D (girone I). Giallorossi subito pericolosi con il tentativo di Tesija, che manca di poco il bersaglio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
