Il mercato residenziale è in crescita Ferrara sul podio regionale delle compravendite

19 ott 2025

Il mercato immobiliare residenziale in Emilia-Romagna ha registrato nel primo semestre del 2025 un aumento delle compravendite del +11,7%, un dato che posiziona la regione al quarto posto per numerosità. Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la popolazione maggiorenne residente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

