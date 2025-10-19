Il mercato residenziale è in crescita Ferrara sul podio regionale delle compravendite
Il mercato immobiliare residenziale in Emilia-Romagna ha registrato nel primo semestre del 2025 un aumento delle compravendite del +11,7%, un dato che posiziona la regione al quarto posto per numerosità. Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la popolazione maggiorenne residente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il mercato immobiliare residenziale in Basilicata ha registrato nel I semestre 2025 un aumento delle compravendite del +2,3%, un dato che posiziona la regione al 17° posto per numerosità. Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la popol - facebook.com Vai su Facebook
CAMPANIA Mercato residenziale in crescita, Caserta e Salerno le città più vivaci - X Vai su X
Mercato residenziale 2025: Milano e Roma prime per volumi - Il mercato immobiliare residenziale in Italia è in continua crescita, con le compravendite che hanno registrato nel I semestre 2025 il +9,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso ann ... Si legge su finanza.repubblica.it
Casa, torna a crescere il mercato residenziale. Grandi città, a Genova il tasso di crescita più alto (+3%) - Si registra quindi una ripresa della tendenza positiva dei volumi in atto dal 2014, interrotta solo dalla ... Riporta ilsecoloxix.it
Mercato immobiliare, cresce ancora domanda case in vendita. Diminuisce richiesta affitti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mercato immobiliare, cresce ancora domanda case in vendita. Come scrive tg24.sky.it