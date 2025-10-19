Il mercato immobiliare Sale il valore delle case per cui si chiede il mutuo
In un solo anno il valore medio di un immobile sul quale, dall’acquirente, è stato richiesto un mutuo è cresciuto nella nostra provincia di ben 16mila euro passando da una base di partenza di 190mila euro ad una di 206.553 euro, mentre l’importo medio richiesto ha visto una crescita di poco più di mille euro. Sono i dati relativi al terzo trimestre 2025 diffusi dal portale di riferimento MutuiOnline.it che ha tracciato un confronto fra quelli che erano i soldi necessari da stanziare tramite mutuo nella terza parte del 2024, quindi da luglio a settembre, e quanto invece succede nell’anno in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il mercato immobiliare. Sale il valore delle case per cui si chiede il mutuo - Nell'ultimo trimestre si è registrata un'impennata: toccata quota 206mila euro.
