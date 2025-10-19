Il mercato del mattone a Prato Boom di agenzie ma case introvabili

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 19 ottobre 2025 – Spuntano come funghi lungo le vie clou o in quelle più marginali. Dove una volta c’erano vetrine di abbigliamento, ora campeggiano numeri a sei cifre, scorci di interni e ogni informazione utile per il potenziale affare. Fame di casa ed è boom di aperture di agenzie immobiliari: le recenti aperture in via Mazzini, via Magnolfi, via Guasti, viale Piave, hanno rivitalizzato obiettivamente alcuni fondi sfitti in centro. E in via San Silvestro impossibile non notare un franchising di consulenza per aste immobiliari con tanto di monitor in bella vista dalla strada. Attenzione però a dire che il mercato del mattone va a gonfie vele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il mercato del mattone a prato boom di agenzie ma case introvabili

© Lanazione.it - Il mercato del mattone a Prato. Boom di agenzie ma case introvabili

Approfondisci con queste news

mercato mattone prato boomIl mercato del mattone a Prato. Boom di agenzie ma case introvabili - Tante nuove aperture di immobiliari in centro hanno rivitalizzato i fondi sfitti. Secondo msn.com

Immobiliare, boom del mercato del mattone: +8,1% le compravendite nel secondo trimestre 2025, Milano regina dei prezzi" - Il secondo trimestre 2025 conferma la ripresa delle compravendite di abitazioni sul territorio nazionale. Da affaritaliani.it

Affitti e acquisti, il mattone balla: "Sale la domanda, boom dei prezzi" - Nel primo semestre del 2025, il mercato residenziale ha registrato segnali di miglioramento rispetto ai sei mesi precedenti, spinto da un rinnovato interesse da parte della domanda e da un progressivo ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Mattone Prato Boom