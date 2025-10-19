Il mercato del mattone a Prato Boom di agenzie ma case introvabili

Prato, 19 ottobre 2025 – Spuntano come funghi lungo le vie clou o in quelle più marginali. Dove una volta c’erano vetrine di abbigliamento, ora campeggiano numeri a sei cifre, scorci di interni e ogni informazione utile per il potenziale affare. Fame di casa ed è boom di aperture di agenzie immobiliari: le recenti aperture in via Mazzini, via Magnolfi, via Guasti, viale Piave, hanno rivitalizzato obiettivamente alcuni fondi sfitti in centro. E in via San Silvestro impossibile non notare un franchising di consulenza per aste immobiliari con tanto di monitor in bella vista dalla strada. Attenzione però a dire che il mercato del mattone va a gonfie vele. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il mercato del mattone a Prato. Boom di agenzie ma case introvabili

