Il medico legale Robbi Manghi | Il 6 marzo ci fu una colluttazione

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Logico che certe parti taglienti possono creare ulteriori danni", spiega Robbi Manghi, il medico legale incaricato dalla commissione parlamentare bis sulla morte di David Rossi di svolgere approfondimenti sull’orologio e sulle lesioni del polso sinistro del manager della comunicazione di Banca Mps volato dalla finestra il 6 marzo 2013. Accertamenti in sinergia con i Ris. Al giornalista della trasmissione ’FarWest’ condotta da Salvo Sottile, in onda venerdì sera, che chiedeva se le lesioni raccontavano che c’era stata una colluttazione, Manghi non ha avuto dubbi: "Direi proprio di sì", la sua risposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il medico legale Robbi Manghi: "Il 6 marzo ci fu una colluttazione"

