"Logico che certe parti taglienti possono creare ulteriori danni", spiega Robbi Manghi, il medico legale incaricato dalla commissione parlamentare bis sulla morte di David Rossi di svolgere approfondimenti sull’orologio e sulle lesioni del polso sinistro del manager della comunicazione di Banca Mps volato dalla finestra il 6 marzo 2013. Accertamenti in sinergia con i Ris. Al giornalista della trasmissione ’FarWest’ condotta da Salvo Sottile, in onda venerdì sera, che chiedeva se le lesioni raccontavano che c’era stata una colluttazione, Manghi non ha avuto dubbi: "Direi proprio di sì", la sua risposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il medico legale Robbi Manghi: "Il 6 marzo ci fu una colluttazione"